Ligue 1 : Nîmes – PSG, voir le match en direct et en streaming

Nîmes reçoit le PSG ce vendredi (21h), dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1. Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

Le Nîmes Olympique accueille le Paris Saint-Germain ce vendredi soir au stade des Costières, à l’occasion de la 7e journée de Ligue 1 (coup d’envoi à 21 heures). 13es avec 8 points au compteur, les Crocos restent sur trois matchs sans défaite (2 nuls, 1 victoire) et un succès (0-1) chez le voisin montpelliérain. Après quatre victoires consécutives, les Parisiens (4es, 12 points) ont l’occasion de revenir sur le podium s’ils s’imposent dans le Gard.

Les compos probables d’Arpinon et Tuchel

Pour cette rencontre, Jérôme Arpinon devra composer sans Ferhat, Sarr, Valerio et Depres blessés. Il devrait aligner un 4-3-3 avec Denkey en pointe soutenu par Koné et Aliasson. De son côté, Thomas Tuchel voyage avec un effectif décimé. Draxler, Verratti, Icardi, Kehrer et Bernat sont blessés, Kurzawa, Di Maria et Marquinhos sont suspendus, Pereira est isolé car cas contact de Cristiano Ronaldo et Neymar a été laissé au repos. L’Allemand sera donc forcé d’aligner un onze largement remanié. Kean pourrait débuter à la pointe de l’attaque tandis que Mbappé devrait être ménagé, 48 heures seulement après son match en équipe de France.

Nîmes : Reynet – Burner, Landre, Miguel, Meling – Ripart, Deaux, Fomba – Eliasson, Denkey, Koné.

Paris : Navas – Florenzi, Diallo, Kimpembe, Bakker – Herrera, Gueye, Paredes – Sarabia, Kean, Ruiz-Atil.

Foot en direct : comment voir Nîmes – PSG en streaming

Comment voir ce duel ? Une solution légale vous est proposée pour regarder ce match en direct grâce au streaming foot : sur Téléfoot, la chaîne lancée par Mediapro, co-détenteur des droits de la Ligue 1 avec Canal+. Un abonnement est donc requis afin de pouvoir y accéder. Vous pouvez souscrire directement sur le site Telefootlachaine.fr, ou passer par votre fournisseur Internet habituel. Vous pouvez également vous abonner via l’offre Pass Mobile Only si vous souhaitez visionner la rencontre Nîmes Olympique – Paris Saint-Germain sur votre tablette ou votre smartphone.

Images de IconSport