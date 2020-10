Ligue 1 : OM – Bordeaux, voir le match en direct et en streaming

Marseille reçoit Bordeaux ce samedi (21h), dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1. Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

C’est un grand classique du championnat : l’Olympique de Marseille accueille les Girondins de Bordeaux ce samedi au stade Vélodrome (à huis-clos suite à la mesure de couvre-feu installée sur la ville par le Président de la République), à l’occasion de la 7e journée de Ligue 1 (coup d’envoi à 21 heures). Un classique qui a perdu de sa superbe au vu du classement actuel ; les deux équipes pointent respectivement aux 10e et 9e places avec 9 points chacune.

Les Marseillais doivent absolument se relancer après quatre matchs sans victoire (3 nuls, 1 défaite) sous peine de voir s’échapper le wagon de tête, tandis que les Marine et Blanc restent sur un succès (3-0) à domicile contre Dijon.

Les compos probables de Galtier et Garcia

Pour cette affiche, André Villas-Boas sera privé de Payet suspendu, tandis que les recrues Cuisance et Henrique apparaissent dans le groupe pour la première fois. L’entraîneur olympien devrait titulariser le premier au milieu de terrain dans un 4-3-3 avec Benedetto en pointe soutenu par Thauvin et Sanson. De son côté, Jean-Louis Gasset est privé de Mexer et Kalu blessés mais peut compter sur sa recrue Ben Arfa qui devrait toutefois débuter sur le banc.

Marseille : Mandanda – Sakai, Alvaro, Caleta-Car, Amavi – Rongier, Kamara, Cuisance – Thauvin, Benedetto, Sanson.

Bordeaux : Costil – Sabaly, Baysse, Pablo, Benito – Otavio, Basic – Oudin, Adli, De Préville – Maja.

Foot en direct : comment voir Marseille – Bordeaux en streaming

Comment voir ce duel ? Une solution légale vous est proposée pour regarder ce match en direct grâce au streaming foot : sur Canal+. Un abonnement est donc requis afin de pouvoir y accéder. Vous pouvez également vous connecter au site MyCanal sur Internet, afin de visionner la rencontre Olympique de Marseille – FC Girondins de Bordeaux sur votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone.

Images de IconSport