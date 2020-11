Ligue 1 : PSG – Rennes, voir le match en direct et en streaming

Le Paris SG reçoit Rennes ce samedi (21h), dans le cadre de la 10e journée de Ligue 1. Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

C’est le match au sommet de cette 10e journée de Ligue 1 : le Paris Saint-Germain accueille le Stade Rennais ce samedi au Parc des Princes (coup d’envoi à 21 heures). Deux équipes en quête de rebond après leur défaite cette semaine en Ligue des Champions. Leaders avec 21 points, les Parisiens restent sur 7 victoires d’affilée en championnat. 3es avec 18 points, les Bretons restent sur un derby gagné face à Brest (2-1). S’ils ne seront pas favoris, les Rouge et Noir ont souvent posé problème au club de la capitale ces dernières années.

Les compos probables de Tuchel et Stéphan

Pour ce choc au sommet, Thomas Tuchel est de nouveau privé de nombreux joueurs : Neymar, Mbappé, Verratti, mais aussi Navas, Kimpembe, Bernat, Draxler et Icardi tous blessés. Sarabia est incertain. Cela fait vraiment beaucoup ! Délesté de sept titulaires, le coach allemand va devoir bricoler. Un 4-3-3 est attendu avec notamment Florenzi qui pourrait être aligné ailier droit pour épauler Kean et Di Maria. De son côté, Julien Stéphan voyage sans Camavinga, Niang, Soppy, Rugani, Maouassa et Martin blessés.

Paris : Rico – Kehrer, Marquinhos, Diallo, Kurzawa – Herrera, Paredes, Gueye – Florenzi, Kean, Di Maria.

Rennes : Gomis – Traoré, Da Silva, Aguerd, Dalbert – Bourigeaud, Nzonzi, Léa-Siliki – Doku, Guirassy, Terrier.

Foot en direct : comment voir PSG – Rennes en streaming

Comment voir ce duel ? Deux solutions légales vous sont proposées pour regarder ce match en direct grâce au streaming foot : sur Téléfoot et Canal+. Un abonnement est donc requis afin de pouvoir y accéder. Pour la première solution, vous pouvez souscrire directement sur le site Telefootlachaine.fr, ou passer par votre fournisseur Internet habituel. Vous pouvez également vous abonner via l’offre Pass Mobile Only, ou vous connecter à MyCanal si vous souhaitez visionner la rencontre Paris Saint-Germain – Stade Rennais sur votre tablette ou votre smartphone.