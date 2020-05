Ligue 1 : reprise des matchs en juillet, on n’y comprend plus rien !

Si la saison de Ligue 1 ne reprendra pas, les clubs français pourront en revanche jouer des matchs amicaux en juillet.

« Je lui ai fait une réponse à l’un des nombreux courriers qu’il m’a envoyés où je lui ai réexpliqué comment fonctionnaient l’État, la Fédération et la Ligue, et les rapports des uns avec les autres. Dans ce contexte, ses propos sont très repris… Que voulez-vous que je vous dise ? Les salles de cinéma vont rouvrir bientôt. Si Monsieur Aulas a différents scénarii à proposer, je l’invite à en faire un film et à le proposer en salle puisqu’il y aura du public », a tancé Roxana Maracineanu dans les colonnes de L’Alsace.

Non à une reprise de la Ligue 1, oui à des matchs amicaux !

La ministre des Sports en a assez des plaintes de Jean-Michel Aulas qui critique chaque jour la décision de la Ligue de Football Professionnel dictée par le Gouvernement de mettre un terme définitif à la saison de Ligue 1. Qu’il se le dise, les instances ne reviendront pas sur leur décision et préparent d’ores et déjà la saison prochaine. Car il faudra bien rejouer un jour… Ce ne sera pas dès la deuxième quinzaine de juin comme le suggérait le président de l’Olympique Lyonnais… Mais en juillet !

« La saison 2020-2021 pourra redémarrer comme convenu en août prochain avec des matchs amicaux de préparation en juillet », a annoncé la Ligue dans un communiqué. « La LFP se concentre désormais à une reprise de la saison permettant l’accueil de tout ou partie du public dans les conditions sanitaires qui seront définies avec les autorités publiques », a-t-elle ajouté. Une bonne nouvelle pour le PSG et l’OL qui vont ainsi pouvoir préparer leurs échéances d’août en Ligue des Champions. Mais si des matchs amicaux peuvent se tenir dès juillet, pourquoi la Ligue 1 ne pouvait-elle pas reprendre quinze jours plus tôt ?

Images de IconSport