Ligue des Champions : le PSG bien loti, Rennes et l’OM peuvent trembler…

Le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des Champions aura lieu ce jeudi (17h). Le PSG, l’OM et Rennes seront fixés à ce moment-là…

La saison passée, deux clubs français ont réalisé des très beaux parcours en C1. On pense bien sûr au PSG (défaite en finale contre le Bayern) et à l’OL (défaite en demi-finales face au… Bayern). Pour cet exercice 2019/2020, nous avons trois représentants tricolores. Sans surprise, le Paris Saint-Germain dispute encore la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Sacré en Ligue 1, le club de la capitale sera accompagné de son dauphin, Marseille, et du troisième Rennes. Qui dit tirage de Ligue des Champions, dit forcément… chapeaux. Sans surprise, le PSG se retrouve dans le chapeau 1. Quid de l’OM et du SRFC ? Eh bien, les Phocéens et les Bretons sont parachutés dans le chapeau… 4. Sur le papier, ils figureront donc dans un groupe très relevé.

Les 4 chapeaux de la Ligue des Champions :

Chapeau 1 : Bayern Munich, FC Séville, Real Madrid, Liverpool, Juventus Turin, PSG, Zénith Saint-Pétersbourg et Porto.

Chapeau 2 : FC Barcelone, Atletico Madrid, Manchester City, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Borussia Dortmund, Chelsea et Ajax Amsterdam.

Chapeau 3 : Dynamo Kiev, Red Bull Salzbourg, RB Leipzig, Inter Milan, Olympiakos Le Pirée, Lazio Rome, FC Krasnodar et Atalanta Bergame.

Chapeau 4 : Lokomotiv Moscou, Marseille, Bruges, Midtjylland, Borussia Mönchengladbach, Istanbul Basaksehir, Rennes et Ferencvaros.

