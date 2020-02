Ligue des Champions : Atletico – Liverpool, voir le match en direct et en streaming

L’Atletico Madrid accueille Liverpool ce mardi soir (21h) en Ligue des Champions. Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

Tandis que le PSG se déplace à Dortmund dans le même temps, l’Atletico Madrid accueille Liverpool ce mardi soir à l’Estadio Wanda Metropolitano, en 8es de finale aller de la Ligue des Champions (coup d’envoi à 21 heures). Tenants du titre et intenables en Premier League, les Reds sont favoris de cette double confrontation mais les Espagnols entendent bien marquer leur territoire avant la manche retour à Anfield Road.

Les compos probables de Simeone et Klopp

Pour ce choc, Diego Simeone devra composer sans son meilleur atout offensif, Félix, ni Herrera et Trippier blessés. Il devrait aligner un 4-4-2 avec le duo Morata et Correa en attaque. De son côté, Jürgen Klopp voyage sans Shaqiri et Clyne blessés mais peut compter sur son onze type, avec notamment son trio magique Salah, Mané et Firmino devant.

Atletico : Oblak – Arias, Savic, Felipe, Lodi – Koke, Llorente, Partey, Saul Niguez – Morata, Correa.

Liverpool : Alisson – Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson – Henderson, Fabinho, Wijnaldum – Salah, Firmino, Mané.

Foot en direct : comment voir Atletico – Liverpool en streaming

Comment voir ce duel ? Une seule offre légale est disponible pour regarder ce match en direct grâce au streaming foot : sur RMC Sport 2, chaîne du groupe Altice ! Un abonnement à 9 euros par mois (en plus de celui SFR de base) est requis afin de pouvoir y accéder. Vous pouvez également vous connecter sur le site de SFR, sur Internet, afin de visionner le match Atletico de Madrid – Liverpool FC sur votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone, moyennant un ticket d’entrée à 19 euros par mois.