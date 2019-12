Lyon : Juninho baisse déjà la tête face à la Juve

Le directeur sportif lyonnais Juninho ne s’est pas montré très enthousiaste après le tirage au sort de la Ligue des Champions.

Deuxième de son groupe et qualifié dans la douleur, Lyon avait de fortes chances d’hériter d’un cador du continent lors du tirage au sort des 8es de finale de la Ligue des Champions. Le sort lui a finalement réservé la Juventus Turin de Cristiano Ronaldo. Un adversaire qui l’avait éliminé en quart de finale de la Ligue Europa en 2013-2014 (0-1, 1-2). Depuis, l’écart entre les deux équipes semble s’être copieusement creusé.

Juninho presque défaitiste avant d’affronter la Juve

Invité à réagir après le tirage, Juninho aurait pu s’enthousiasmer d’affronter le géant de la Serie A, et donner de l’espoir en rappelant que deux mois séparent l’OL de ce rendez-vous, ce qui laisse le temps de redresser la barre d’un navire à la dérive. Au lieu de ça, le directeur sportif focalisé sur les formes du moment et donné l’impression que l’exploit est quasi impossible. « C’est un tirage très difficile, ils sont archi-favoris », a-t-il constaté.

« C’est la deuxième meilleure défense de Ligue des Champions cette saison, le premier du championnat d’Italie et ils ont le meilleur buteur avec Ronaldo. C’est une équipe très très solide partout, derrière, au milieu et en attaque », a-t-il noté. « On sait qu’ils sont favoris, mais on ne perd jamais d’avance, donc on va essayer d’élever notre niveau et surtout de faire quelque chose à la maison. On est bien conscient que la Juve est favorite. On a beaucoup d’admiration pour leur projet, leur travail et leur façon de jouer. Si on ne fait pas les matchs parfaits, ce sera très difficile », a-t-il prévenu.

Images de IconSport