PSG – Dortmund : Herrera ravive les démons du passé

Le milieu de terrain du PSG Ander Herrera s’est exprimé sur la difficulté de battre le Borussia Dortmund en Ligue des Champions.

« N’importe quel tirage est difficile, on parle des 8es de finale de la Ligue des Champions. Borussia est une équipe qui joue, qui a une identité de jeu très claire. (…) Non (il n’y a pas de traumatisme). Si on regarde les autres clubs, certains, ça fait longtemps aussi qu’ils n’ont pas gagné. Certains ont gagné 3-0 à l’aller et perdu au retour 4-0 (référence au Barça contre Liverpool la saison passée). »

« C’est pour ça que ce n’est pas un traumatisme. C’est arrivé à beaucoup d’être éliminés. Le fait que le PSG n’a jamais gagné, non, il faut sortir de cette négativité », a prôné Leonardo lundi après le tirage au sort de la Ligue des Champions qui a offert le Borussia Dortmund au Paris Saint-Germain pour les 8es de finale. S’il n’y a pas de traumatisme, quelques joueurs parisiens pourraient néanmoins démarrer cette double confrontation avec une boule au ventre.

Le PSG peut prendre 4-0 face à Dortmund selon Herrera

Celle de ne pas décevoir et de franchir enfin le cap des 8es sur lequel le club a buté par trois fois d’affilée, dont deux de triste manière (contre le Barça en 2017 puis Manchester United la saison passée). Après le tirage, le milieu de terrain Ander Herrera a ravivé de vieux démons en estimant que face à l’équipe allemande très joueuse, rien n’est gagné d’avance.

« Je parlais de Dortmund ce matin avec Marco Verratti, on pense la même chose : on peut gagner 4-0 mais on peut perdre 4-0 aussi ! Je me rappelle d’un de leurs matchs contre le Real Madrid il y a trois, quatre ou cinq ans. C’est un truc de malade ! Tout le monde attaque, il y a beaucoup d’occasions. Ils concèdent beaucoup de buts mais ils peuvent aussi en marquer beaucoup », a confié le milieu de terrain espagnol au micro de beIN Sports. Pas très rassurant…

