PSG : Leonardo lance le choc face à Dortmund

Le directeur sportif Leonardo a réagi au tirage au sort des 8es de finale de la Ligue des Champions qui a offert Dortmund au PSG.

Le Paris Saint-Germain a hérité du Borussia Dortmund ce lundi, lors du tirage au sort des 8es de finale de la Ligue des Champions. Un adversaire intéressant, au jeu porté vers l’offensive, qui promet une belle double confrontation face aux champions de France. Qu’en pense Leonardo ? Le directeur sportif parisien s’est exprimé face à la presse dans la foulée du tirage.

Le PSG « pas favori » selon Leonardo

« N’importe quel tirage est difficile, on parle des 8es de finale de la Ligue des Champions. Borussia est une équipe qui joue, qui a une identité de jeu très claire. On a un entraîneur qui connait bien cette équipe et l’ambiance, ça peut être un élément positif. Après on ne sait jamais », a-t-il jugé. « Tout peut se passer. Tuchel est devenu un grand coach au Borussia, il est aimé à Dortmund, ça sera spécial pour lui », a-t-il noté.

Le PSG est-il le favori de cette confrontation ? « On ne va pas partir comme favori cette année. C’est vrai qu’on a du potentiel avec la possibilité de bien faire. Je pense que le Borussia ne doit pas être très content de prendre le PSG. Il y a deux mois avant la date (du match aller), ça dépendra du jeu du moment, on espère être bien au bon moment. Aujourd’hui on cherche un peu une idée de jeu, on a changé ces derniers temps au niveau offensif. On a beaucoup de qualité offensive, Il faut trouver un équilibre », a plaidé Leonardo.

Le PSG n’est pas traumatisé

Paris va-t-il aborder les matchs avec la peur au ventre liée à ses trois éliminations consécutives en 8es ? « Non. Si on regarde les autres clubs, certains, ça fait longtemps aussi qu’ils n’ont pas gagné. Certains ont gagné 3-0 à l’aller et perdu au retour 4-0 (référence au Barça contre Liverpool la saison passée). La Ligue des Champions : une équipe (le Real) a gagné 4 fois sur les 5 dernières années (entre 2014 et 2018 en réalité). Ca veut dire que tous les autres n’ont pas gagné », a-t-il rappelé afin de dédramatiser.

« C’est pour ça que ce n’est pas un traumatisme. C’est arrivé à beaucoup d’être éliminés. Le fait que le PSG n’a jamais gagné, non, il faut sortir de cette négativité », a-t-il insisté. « Il y a moyen de bien faire. Je vois des signaux très positifs actuellement, au niveau des joueurs et du jeu, qui me rendent optimistes. On a une possibilité, on va essayer. La marge d’amélioration est évidente mais je vois aujourd’hui quelque chose au niveau de l’entente collective qui peut nous permettre d’espérer », a conclu le dirigeant brésilien.

