Ligue des Champions : le PSG grand favori pour la gagner

Qui remportera la Ligue des Champions cette saison ? Pour l’ancien entraîneur parisien Vahid Halilhodzic, le PSG a la meilleure équipe.

« Il est celui dont j’attends le plus car aucun autre n’a eu autant d’atouts pour battre n’importe qui. Il a Mbappé, Cavani, Icardi, Neymar, Verratti, à une période où Barcelone et le Real sont moins forts. Il doit réussir », a considéré Luis Fernandez à propos de Thomas Tuchel, dont il pointe du doigt les résultats depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. Le club de la capitale a les atouts pour réussir à remporter la Ligue des Champions : un autre ancien entraîneur parisien, Vahid Halilhodzic, le croit aussi.

Le PSG doit la gagner selon Halilhodzic

« Le PSG a le meilleur effectif du monde, cette équipe doit gagner la C1 et elle aurait dû faire une finale depuis quelques années déjà », a-t-il jugé auprès du media Culture PSG. « Je ne veux pas passer pour un donneur de leçons, car c’est toujours simple de parler quand on est en dehors mais, pour moi, c’était le grand favori en Champions League. Encore plus si les matchs reprennent, Liverpool est éliminé, City ou le Real sont restés sur le carreau, plus que jamais Paris doit aller la chercher », a insisté coach Vahid.

Reste déjà à savoir si la compétition pourra reprendre, et si oui, quand. L’UEFA serait prête à aller jusqu’à fin août pour boucler la saison. Pour rappel, le PSG s’est qualifié pour les quarts de finale (aux dépens de Dortmund) de même que l’Atletico Madrid, Leipzig et l’Atalanta Bergame. Il reste quatre 8es de finale retour à jouer : Juventus Turin – Lyon (0-1 à l’aller), Manchester City – Real Madrid (2-1), Bayern Munich – Chelsea (3-0) et FC Barcelone – Naples (1-1).