PSG : Fernandez remet une cartouche sur Tuchel

Luis Fernandez n’est pas tendre avec Thomas Tuchel. L’ancien international français revient à la charge sur l’entraîneur du PSG.

En février dernier alors que la double confrontation face à Dortmund en 8es de finale de la Ligue des Champions était à venir, Luis Fernandez n’avait pas ménagé Thomas Tuchel sur ses résultats obtenus depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. L’ancien entraîneur parisien et international français avait notamment jugé que l’Allemand était « le pire entraîneur de l’histoire du club », le reléguant « encore loin du niveau de Jürgen Klopp, Pep Guardiola ou Carlo Ancelotti ».

Pour Fernandez, Tuchel « doit réussir » vu l’effectif du PSG

Quelques jours plus tard, il avait un peu atténué son propos, tout en maintenant que son bilan n’était pas bon. Deux mois plus tard, alors que le PSG a réussi à franchir le cap des 8es en Ligue des Champions, Luis Fernandez revient à la charge, considérant que l’Allemand a une obligation de résultat au vu de l’effectif à sa disposition. « Il est celui dont j’attends le plus car aucun autre n’a eu autant d’atouts pour battre n’importe qui. Il a Mbappé, Cavani, Icardi, Neymar, Verratti, à une période où Barcelone et le Real sont moins forts », a-t-il constaté.

« Il doit réussir. Je lui ai reproché le trop grand nombre de blessés au PSG. Et son côté laboratoire, dans ses chamboulements tactiques, que je ne comprends pas toujours. Et selon moi, Paris n’aurait pas dû laisser échapper la Coupe de France et la Coupe de la Ligue, en 2019 », a insisté l’ancien milieu de terrain. « Après, il a lancé plus de jeunes que ses prédécesseurs. Je sais aussi qu’un entraîneur a besoin d’être soutenu en interne et qu’il ne l’a pas toujours été », a ajouté Luis Fernandez dans les colonnes de L’Equipe.

