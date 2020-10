Ligue des Champions : PSG – Manchester United, voir le match en direct et en streaming

Le PSG reçoit Manchester United ce mardi (21h), dans le cadre de la 1ère journée de Ligue des Champions. Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

Un an et demi après la désillusion subie en 8es de finale au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain retrouve Manchester United en ce même lieu (qui sera cette fois vide de supporters en raison du couvre-feu qui frappe la capitale) ce mardi soir à l’occasion de la 1ère journée de la phase groupes de la Ligue des Champions (Rennes défie Krasnodar dans le même temps).

Après leur début de saison compliqué, les coéquipiers de Neymar restent sur une série positive de cinq succès d’affilée en Ligue 1, tandis que les Red Devils sont 15es de Premier League avec 2 victoires et 2 défaites au compteur. Les Mancuniens viennent toutefois d’engranger un joli succès rassurant à Newcastle (1-4) avant leur déplacement périlleux à Paris.

Les compos probables de Tuchel et Solskjaer

Pour ce choc, Thomas Tuchel doit composer sans Bernat, Kehrer, Paredes, Verratti et Icardi blessés. Marquinhos fait son retour et devrait être titulaire en défense, dans un 4-3-3 composé de Pereira, Herrera et Gueye au milieu. Le trio Di Maria, Neymar et Mbappé devrait être aligné en attaque. De son côté, Ole Gunnar Solskjaer voyage sans Cavani trop juste physiquement, ni Bailly, Maguire et Greenwood blessés. Un 3-5-2 devrait être proposé avec Rashford et Martial en pointe soutenus par Fernandes.

Paris : Navas – Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker – Herrera, Pereira, Gueye – Di Maria, Mbappé, Neymar.

Manchester United : De Gea – Tuanzebe, Lindelöf, Shaw – Wan-Bissaka, Mc Tominay, Pogba, Telles – Fernandes – Rashford, Martial.

Foot en direct : comment voir PSG – MU en streaming

Comment voir ce duel ? Deux solutions légales vous sont proposées pour regarder ce match en direct grâce au streaming foot : sur RMC Sport et Téléfoot. Un abonnement est donc requis afin de pouvoir y accéder. Pour Téléfoot, vous pouvez souscrire directement sur le site Telefootlachaine.fr, ou passer par votre fournisseur Internet habituel. Vous pouvez également vous abonner via l’offre Pass Mobile Only ou sur le site de RMC Sport si vous souhaitez visionner la rencontre Paris Saint-Germain – Manchester United sur votre tablette ou votre smartphone.