Rennes – Krasnodar, voir le match en direct et en streaming

Rennes accueille Krasnodar ce mardi (21h), dans le cadre de la 1ère journée de la Ligue des Champions. Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

Le grand soir est arrivé pour le Stade Rennais ! En effet, les Rouge et Noir vont entamer aujourd’hui leur campagne européenne en Ligue des Champions. Le club breton aborde bien cette compétition après avoir brillé en Ligue 1 cette saison. A l’heure actuelle, Rennes occupe la troisième place avec 15 points au compteur. Le PSG (2e) a le même nombre de points. Ces deux formations ont deux longueurs de retard sur Lille (1er).

Quid de Krasnodar ? Après onze journées disputées en Premier League russe, cette escouade peine à s’installer en haut du classement. Elle occupe seulement la septième place après avoir pris 18 points sur 33. Malheureusement, Krasnodar est privé de deux éléments importants : Evgueni Markov et Rémy Cabella. Ils ont été testés positifs au coronavirus. De son côté, l’entraîneur de Krasnodar, Mourad Moussaïev, souffre d’une angine et il n’est pas non plus du voyage !

Foot en direct : comment voir Rennes – Krasnodar en streaming

Comment voir ce duel Rennes – Krasnodar via le streaming foot ? Eh bien deux solutions légales existent sur le marché. En effet, vous pouvez regarder ce match de Ligue des Champions par le biais de RMC Sport 2 ou bien Téléfoot Stadium 1. Vous avez donc le choix ce mardi 20 octobre 2020. A vous de voir quel abonnement est le plus avantageux. Bonne rencontre Rennes – Krasnodar que ce soit sur votre ordinateur, votre smartphone ou encore votre tablette !

Images de IconSport