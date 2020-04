Les plus grands sponsors casinos de la Ligue 1 française

Ces dernières années, penser à un casino en ligne en tant que sponsor d’une équipe de football pouvait susciter une certaine perplexité chez les gens, mais aujourd’hui, ce choix est de plus en plus populaire, surtout en France. Les partenariats entre les sociétés de jeux d’argent en ligne comme le poker et les machines à sous sont de plus en plus populaires en Ligue 1.

Les jeux en ligne ont proliféré dans tous les domaines et c’est ainsi que les sites de jeux se multiplient à vue d’œil. Le football, l’un des sports les plus populaires à travers le monde, n’échappe pas à cette euphorie du jeu. En France, l’autorité nationale des jeux en ligne, qui a autorisé les sites de paris sportifs en ligne, a ouvert la porte aux sponsors de casinos les plus importants pour négocier avec les clubs français de football.

La Ligue 1, par exemple, collabore avec des anciens et nouveaux sites de jeux en ligne qui sont des partenaires sûrs pour ses clubs, que ce soit en tant que sponsor maillot permettant une visibilité certaine, ou en tant que sponsor d’un niveau moindre, mais qui a quand-même un effet publicitaire certain.

Liste des plus grands sponsors de casinos de la Ligue 1 française

• Betclic sponsor de Bordeaux : À partir de cette saison, Betclic, qui siège à Bordeaux, est devenu le sponsor des Girondins de Bordeaux. Sur les maillots des joueurs, Betclic est désormais bien visible et indique une belle adresse pour les amateurs de casinos en France par exemple. Il est vrai que le sponsor sur maillot est la manière la plus efficace permettant une visibilité certaine. Ce site de casinos en ligne est placé ainsi à l’avant-garde et ne fera que s’affirmer aussi rapidement que possible, surtout que la concurrence avec d’autres sites célèbres est relativement difficile.

• Winamax sponsor de Nice, d’Amiens et de Lille : Si certains casinos en ligne sponsorisent un club en particulier, d’autres ont la possibilité d’être les sponsors de trois clubs. Winamax apporte le plus en mettant en place des concours donnant la possibilité aux parieurs de gagner des maillots, autre moyen de mettre le nom du casino en valeur, ou de gagner des places VIP pour les matchs. Ce site de jeux en ligne est en train de prendre de l’ampleur. Il est devenu en peu de temps l’un des sponsors de la Ligue 1 les plus en vue, bien qu’il soit parmi les derniers-nés dans ce domaine.

• Unibet sponsor du PSG : Pour ce qui est du prestigieux PSG, c’est le site de jeux en ligne Unibet qui en est le sponsor. Il continue à être le partenaire officiel du Paris Saint-Germain concernant la saison actuelle. Certains contrats de sponsoring se renouvellent automatiquement, mais d’autres se font et se refont selon certaines exigences de la part du club concerné par les nouvelles casinos en Zamsino ou du sponsor en question.

Toutefois, vu le nombre de personnes à la recherche de nouveaux sites de casinos en ligne, Unibet trouvera nécessairement des joueurs qui gagneront en fidélité selon les plaisirs éprouvés en effectuant des paris par le biais de ce site de jeux. C’est en ce sens que Unibet innove continuellement et offre des places pour les matchs du club sponsorisé par exemple. Ce sont des choses qui séparent les anciens et les nouveaux sites de paris sportifs.

Aujourd’hui, le marché des jeux de casinos en ligne est une grande réalité, un marché des plus actifs et des plus prospères et on ne devrait donc pas être surpris. En fait, la majorité des clubs de Ligue 1 a un site de casino ou de paris sportifs en tant que sponsor officiel à des degrés divers. Mais ceci n’empêche pas qu’il y ait des clubs français qui n’ont de sites de casinos ou de paris sportifs en tant que sponsors : à savoir Dijon, Metz, le Nîmes Olympique, Toulouse ou encore Angers.

Images de IconSport