PSG – Dortmund : J-2, l’heure de vérité pour Tuchel

L’entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, sait pertinemment que son avenir ne tient qu’à un fil. Ce dernier se nomme… Ligue des Champions.

Sur la scène nationale, tout va bien pour le Paris Saint-Germain. Les Franciliens sont bien partis afin d’empocher une nouvelle fois le titre de champion de France. En Ligue 1, les hommes de Tuchel occupent la première place. Ils ont 12 points d’avance sur l’OM… avec en prime un match de plus à disputer. Au niveau des Coupes nationales, le constat est aussi positif. En effet, le PSG a réussi à se qualifier pour la finale de la Coupe de France (contre Saint-Etienne) et en finale de la Coupe de la Ligue (face à Lyon).

Du coup, le club de la capitale française est en mesure de réaliser un joli triplé en France. Quid de l’Europe ? En Ligue des Champions, beaucoup de gens ont des doutes sur le PSG… Il faut dire qu’en 8e de finale aller de la C1, l’équipe de Thomas Tuchel a perdu sur la pelouse du Borussia Dortmund (1-2). Neymar, Kylian Mbappé et consorts n’ont pas rendu une bonne copie au Westfalenstadion. Dans deux jours, le PSG disputera la seconde manche au Parc des Princes.

Tuchel n’a plus le droit à l’erreur

Rien n’est perdu avant ce duel, mais on peut s’interroger sur la capacité mentale des Parisiens lorsqu’il s’agit de la plus prestigieuse des compétitions européennes. La saison dernière déjà, l’aventure s’était arrêtée face à une faible formation de Manchester United (2-0 à l’aller, 1-3 au retour). En l’espace d’un an, Tuchel et son staff ont-ils réussi à faire franchir un cap, sur le plan psychologique, à leurs joueurs ?

On verra ça… Une chose est sûre, un nouveau fiasco en Ligue des Champions provoquerait sûrement la chute de l’Allemand en mai ou juin. En effet, la C1 est l’objectif majeur des propriétaires qatariens. Ils n’accorderaient pas une troisième chance à Thomas Tuchel même si son contrat expirera le 30 juin 2021. La succession de l’ancien technicien de Dortmund serait alors ouverte (Allegri ? Pochettino ?).

Images de IconSport