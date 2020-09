Ligue 1 : Reims – PSG, voir le match en direct et en streaming

Reims reçoit le PSG ce dimanche (21h), dans le cadre de la 5e journée de Ligue 1. Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

Après des débuts inquiétants en Ligue 1 (défaite contre Lens et l’OM, 0-1), les Parisiens ont lancé leur saison face à Metz (1-0) mais aussi et surtout contre Nice (3-0). Ce succès net et sans bavure prouve que les hommes de Thomas Tuchel montent en puissance. Pour l’heure, le bilan reste insuffisant en Ligue 1 puisque le Paris Saint-Germain a pris seulement 6 points sur 12. Ce Reims – PSG est donc très important pour le club de la capitale qui occupe la 8e place.

Quid du Stade de Reims ? Eh bien pour l’heure, les troupes de David Guion ont la tête dans l’eau en L1. Avec 1 point pris sur 12 (19e place occupée), l’équipe rémoise figure dans la zone des relégables même si, bien entendu, la fin de la saison est encore très loin. Pour ce qui est de la Ligue Europa, Reims a été éliminé par la modeste formation de Fehervar il y a trois jours (0-0, 1 t.a.b à 4). L’aventure européenne est donc déjà terminée alors que se profile ce Reims – PSG…

Foot en direct : comment voir Reims – PSG en streaming

Comment voir ce duel ? Une solution légale vous est proposée pour regarder ce match en direct grâce au streaming foot : sur Téléfoot, la chaîne lancée par Mediapro, co-détenteur des droits de la Ligue 1 avec Canal+. Un abonnement est donc requis afin de pouvoir y accéder. Vous pouvez souscrire directement sur le site Telefootlachaine.fr, ou passer par votre fournisseur Internet habituel. Vous pouvez également vous abonner via l’offre Pass Mobile Only si vous souhaitez visionner la rencontre Reims – PSG sur votre tablette ou votre smartphone.

Images de IconSport