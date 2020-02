Lille : Galtier lutte contre la « cocaïne des années 2020 »

L’entraîneur de Lille, Christophe Galtier s’est exprimé sur l’usage excessif, et même addictif des écrans par les joueurs.

Plus encore que la précédente, la nouvelle génération est accrochée aux écrans. Smartphones, tablettes, consoles de jeu, réseaux sociaux… Beaucoup de joueurs passent un temps important sur ces outils. Trop de temps selon Christophe Galtier. C’est pourquoi l’entraîneur lillois, qui considère cela comme un problème car impactant leurs performances, a choisi de prendre une décision radicale avant chaque match.

Galtier supprime tout écran une heure avant les matchs

« On est dans une génération, et même dans une société, où il y a une addiction terrible aux écrans, aux réseaux sociaux et aux applications. C’est l’héroïne des années 2020 », a-t-il jugé face à la presse. « Je suis convaincu, parce que je lis beaucoup et j’échange beaucoup, qu’il y a une addiction à ces écrans, et que ces écrans-là peuvent fatiguer ou générer des problèmes dans la concentration et dans la préparation d’un match », a-t-il regretté.

« Il y a peu de temps nous avons pris la décision, en concertation avec les joueurs, qu’une heure avant le coup d’envoi il n’y ait plus de téléphones et d’écrans dans le vestiaire. Donc environ 25 minutes avant d’aller à l’échauffement », a expliqué le coach des Dogues. « Je suis quasiment persuadé qu’il va y avoir une évolution plus importante dans les saisons à venir, pour qu’à partir du moment où l’on entre dans le vestiaire, il n’y ait plus du tout d’accès aux écrans », a-t-il conclu.

