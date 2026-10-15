Liverpool intensifie sa piste pour Gilberto Mora, jeune milieu mexicain de 18 ans

Liverpool s’apprête à franchir une nouvelle étape dans sa volonté d’engager Gilberto Mora, jeune milieu offensif mexicain de 18 ans. Après une phase d’observation, le club d’Anfield est désormais engagé dans des discussions sérieuses en vue d’une transaction à effectuer dès le mercato de janvier.

Un joueur majeur dont la date anniversaire facilite le transfert

La majorité de 16 ans, atteinte récemment par Mora, supprime l’obstacle réglementaire lié au transfert international des mineurs. Cette évolution ouvre la porte à un déplacement dès cet hiver. Liverpool a établi de nouveaux contacts aussi bien avec les représentants du joueur que le Club Tijuana, auprès duquel Mora est sous contrat jusqu’en 2029.

Une course au transfert sous haute tension

Le dossier s’annonce complexe : Tijuana réclame un montant estimé aux alentours de 30 millions de livres, prix qui constituerait un record pour la Liga MX. Plusieurs grands clubs européens sont également à l’affût. Arsenal, considéré comme un concurrent sérieux, apprécie la perspective d’intégrer Mora sur le long terme. Borussia Dortmund, Benfica, Real Madrid, Barcelone, Manchester City, Chelsea, Manchester United et le Paris Saint-Germain sont également intéressés.

Les critères décisifs pour convaincre

Le transfert devrait dépendre du montant proposé et du projet sportif et de développement promis au joueur. Celui-ci, ainsi que son entourage, privilégient un environnement de compétition intense et une trajectoire claire vers l’équipe première plutôt qu’un poste marginal. Cette stratégie pourrait donner un avantage à Liverpool sous la direction d’Andoni Iraola, qui semble en mesure d’offrir une intégration progressive mais ambitieuse.

Un pari ambitieux pour Liverpool

À près de 30 millions de livres, cette dépense importante marque un engagement fort de Liverpool dans une jeune pépite d’Amérique latine déjà reconnue pour ses qualités techniques et son potentiel. Malgré le risque inhérent à un transfert international à cet âge, cette démarche s’inscrit dans la volonté du club de sécuriser des talents rares avant une envolée éventuelle de leur valeur.