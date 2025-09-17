Liverpool sur un nuage, l’Atlético en mission à Anfield

Avec quatre victoires en quatre matchs de Premier League, Liverpool impressionne. Mais Arne Slot garde les pieds sur terre avant d’affronter l’Atlético Madrid en ouverture de la Ligue des champions.

L’ère Arne Slot démarre en trombe. Malgré un été marqué par plus de 400 millions de livres investis sur le mercato et le décès soudain de Diogo Jota, Liverpool a réussi un début de saison parfait : quatre matchs, quatre victoires. Mieux encore, les Reds sont devenus la première équipe de Premier League à remporter leurs quatre premières rencontres en marquant à chaque fois après la 80e minute.

Pour le nouvel entraîneur, ce bilan dépasse largement les attentes initiales. « Être à 12 points aujourd’hui, compte tenu du calendrier et des changements dans l’effectif, c’est bien plus que ce que j’imaginais », a-t-il confié. « Je pense que nous pouvons encore faire mieux, mais ce n’est pas évident face à des adversaires comme Newcastle et Arsenal. »

Mercredi soir, c’est l’Atlético Madrid qui se présente à Anfield pour le coup d’envoi de la campagne européenne des Reds. Une affiche piégeuse, tant l’équipe de Diego Simeone sait se transcender dans ce type de rendez-vous.

Slot a confirmé qu’Alexander Isak ferait son retour dans le groupe après avoir manqué la victoire contre Burnley. S’il ne jouera pas l’intégralité de la rencontre, l’attaquant suédois pourrait effectuer ses premières minutes européennes sous ses nouvelles couleurs. « Il est certain qu’il ne jouera pas 90 minutes, mais il est dans le groupe », a précisé le coach.

Virgil van Dijk, qui a souvent croisé Isak, n’a pas tari d’éloges sur son nouveau coéquipier : « C’est un attaquant complet, capable de marquer de la tête, du gauche, du droit. Il est déjà très motivé et a montré ses qualités dès la première séance d’entraînement. »

Le défenseur néerlandais a aussi souligné l’importance de son intégration rapide : « Pour lui, il s’agit d’apprendre vite notre style de jeu, notre pressing, notre gestion des coups de pied arrêtés. Cette semaine lui a été bénéfique. »

Après une élimination cruelle face au PSG aux tirs au but en huitièmes de finale la saison passée, Liverpool ambitionne de franchir un cap. Leur groupe, particulièrement relevé, comprend également Galatasaray, l’Eintracht Francfort, le Real Madrid, le PSV Eindhoven et l’Inter Milan. Autant dire que la marge d’erreur sera réduite.

« Je suis convaincu que nous pouvons montrer à l’Europe que nous sommes une équipe fantastique », a insisté Van Dijk. « Mais cela passera par un travail acharné, sur le terrain comme en dehors. » À Anfield, l’ambiance s’annonce bouillante pour lancer une campagne européenne où chaque détail comptera.