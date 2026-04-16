Real Madrid : Wesley Sneijder fracasse Eduardo Camavinga

Après l’élimination du Real Madrid face au Bayern Munich, Eduardo Camavinga se retrouve au cœur des critiques. Wesley Sneijder n’a pas mâché ses mots.

Le Real Madrid y a cru jusqu’au bout face au Bayern Munich. Mais le scénario a basculé en fin de rencontre, après l’expulsion d’Eduardo Camavinga.

Alors que les Merengues tenaient encore leur qualification, cette décision a complètement relancé les Bavarois. Réduits à dix, les Madrilènes ont encaissé deux buts dans la foulée, scellant leur élimination.

Wesley Sneijder sans pitié

Au micro de Ziggo Sport, l’ancien international néerlandais Wesley Sneijder n’a pas hésité à pointer directement le milieu français.

Très remonté, il a qualifié l’attitude du joueur de « stupide », estimant que son geste avait coûté la qualification à son équipe. Une déclaration choc qui a immédiatement enflammé les débats.

«Camavinga est stupide. Vous savez ce que les joueurs du Real Madrid auraient dû faire après le coup de sifflet final ? Ils auraient dû courir au vestiaire et montrer leur colère à Camavinga. »

Depuis le coup de sifflet final, Eduardo Camavinga est l’un des joueurs les plus critiqués côté madrilène. Son erreur intervient dans un moment clé, ce qui accentue forcément la pression médiatique.

Dans un club comme le Real Madrid, où l’exigence est maximale, ce type d’erreur ne passe jamais inaperçu, surtout en Ligue des champions.

Entre polémique arbitrale, tensions internes et critiques publiques, le Real Madrid traverse une période délicate. L’élimination européenne laisse des traces, et certains joueurs en paient déjà le prix.

Reste désormais à savoir comment le milieu français réagira à cette tempête médiatique. Car au très haut niveau, la réponse doit toujours venir… sur le terrain.