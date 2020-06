Bordeaux : Lizarazu n’arrive plus à se retenir…

La légende Bixente Lizarazu a pointé du doigt Frédéric Longuépée à propos de sa gestion du club de Bordeaux.

Par le biais du quotidien Sud-Ouest, le consultant a déclaré qu’il essaye toujours d’avoir « l’analyse la plus objective possible ». Mais il ne peut pas non plus faire comme s’il n’avait « pas joué 12 ans aux Girondins ». Aujourd’hui, Lizarazu considère que le président bordelais « ne fédère plus » au sein du club aquitain.

L’ex-latéral gauche a donc « appelé à l’intervention du maire de Bordeaux ». Même si les Girondins appartiennent « à un fonds financier, ils font aussi partie du patrimoine de la ville et de la région ». Pour Bixente Lizarazu, « on ne peut pas faire n’importe quoi avec ce club, sans avoir de comptes à rendre si cela se passe mal ».

Lizarazu et l’image des Girondins

Le consultant a précisé qu’il ne fait « pas cela pour déstabiliser le club ». Il « constate des choses » et se sent « obligé de dire » ce qu’il ressent au sujet de cette écurie qui compte beaucoup pour lui. Lizarazu estime que ce qu’il voit « actuellement » chez les Girondins « ne correspond pas » à l’image qu’il se fait de ce club.

Images de IconSport