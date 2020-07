Mercato / OM : Villas-Boas bavard sur le futur homme fort du club

L’entraîneur de l’OM, André Villas-Boas, a parlé de… Pablo Longoria qui pourrait poser ses valises au Stade Vélodrome.

Notez que cet homme âgé de 33 ans n’arriverait pas pour renforcer l’effectif du coach portugais. Longoria endosserait sûrement le costume de directeur du football à l’Olympique de Marseille. Selon La Provence, « le bout du chemin est proche » à ce sujet. D’ailleurs, « le dossier pourrait être bouclé dans les prochaines semaines » voire au début de celle qui se profile.

Pablo Longoria a « passé plusieurs entretiens » et rencontré enfin le propriétaire Frank McCourt « ces derniers jours ». Apparemment, les échanges entre l’homme d’affaires espagnol, âgé de 33 ans, et l’Américain « se sont avérés concluants ». Prudemment, une source liée à ce dossier a confié à La Provence que « c’est désormais une piste très crédible »… mais qu’on ne peut « pas en dire davantage pour l’instant ».

Qui est Pablo Longoria ?

Durant sa carrière de dirigeant, il a officié dans plusieurs clubs européens en tant que recruteur (Newcastle et Atalanta Bergame), de directeur du recrutement (Juventus, Huelva Sassuolo) et de directeur sportif (Valence). Longoria est donc très expérimenté sur la planète football. La Provence met en avant le fait qu’il est « polyglotte » et que son « réseau » est « très développé ».

A ce stade, Pablo Longoria est « désormais en pole » pour succéder à l’ex-directeur sportif phocéen Andoni Zubizarreta. Interrogé au sujet de l’Espagnol, André Villas-Boas s’est exprimé suite à la défaite contre DAC (Slovaquie) en amical (1-2). « Je sais qu’il est proche de l’OM. Je laisse à la direction la liberté totale sur ce dossier, je n’ai jamais évoqué de souhait, je suis resté en retrait. Je le connais bien. »

Villas-Boas a ajouté que lorsqu’il officiait au Recreativo Huelva, Longoria l’avait « invité pour devenir entraîneur » alors qu’il était encore l’adjoint « de José Mourinho ». Depuis onze ans, les deux hommes n’ont « plus parlé ». L’entraîneur de l’OM « espère qu’il va bien s’intégrer » au Vélodrome. En tout cas, il « lui souhaite le meilleur ». Visiblement, André Villas-Boas pense que Pablo Longoria sera l’heureux élu au sein de l’écurie provençale !

