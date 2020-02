Lyon : Aulas heureux mais trouve quand même le moyen de râler

Le président lyonnais Jean-Michel Aulas a critiqué l’arbitrage après la qualification pour les demies de la Coupe de France.

En début de saison, Jean-Michel Aulas désirait prendre du recul et s’effacer au profit de Juninho. Six mois plus tard, le Brésilien est invisible et le président est de retour sur le devant de la scène, toujours prompt à commenter l’actualité de son club, ou à décocher quelques flèches. Sa cible mercredi soir malgré la qualification obtenu face à l’OM (1-0) pour les demi-finales de la Coupe de France : l’arbitrage, et plus précisément l’utilisation du VAR.

Aulas s’en prend au VAR

« Le VAR a fonctionné, sauf une fois en première période. (…) Je pense même qu’il y a encore eu une petite erreur sur le hors-jeu qui n’y était pas en première période et qui aurait dû conduire à sortir le carton rouge car c’était à nouveau une situation de but annihilée », a-t-il râlé au micro de RMC. Après une faute d’Alvaro Gonzalez sur Houssem Aouar en position de dernier défenseur, ce qui aurait pu lui valoir un carton rouge, l’arbitre avait finalement signalé un hors-jeu (litigieux) du Lyonnais.

« J’espère que tout le monde va se mettre au travail pour que les décisions sur le terrain soient équitables et homogènes, que les mêmes fautes produisent les mêmes effets », a sommé le président lyonnais, par ailleurs très heureux du résultat. « Je pense qu’il n’y avait pas photo entre les deux équipes. Si on avait marqué le penalty (re poussé par Yohann Pelé face à Moussa Dembélé), l’affaire aurait été entendue plus vite », a-t-il jugé.

« J’ai vu une équipe qui en voulait. Je tire un grand coup de chapeau à Rudi. On espère remporter un titre cette saison. C’est une nouvelle étape de passée. C’est une belle satisfaction d’être encore dans toutes les compétitions. J’espère que vous êtes rassurés sur la capacité de l’OL à se relancer », a-t-il poursuivi en zone mixte. « On est très heureux de la qualification. L’OL a su réaliser un grand match. Avec la victoire en Youth League, c’est une très belle soirée », a conclu Jean-Michel Aulas.

