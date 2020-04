Lyon : Aulas s’en prend à l’OM

Le président lyonnais Jean-Michel Aulas a dévalué la performance réussie jusqu’à présent par l’OM cette saison en championnat.

Comme la quasi totalité des présidents de clubs, Jean-Michel Aulas espère aller au terme de la saison de Ligue 1, dont la date de reprise et les conditions de cette reprise ne sont pour l’heure pas actées. Si cela n’était pas possible, le président lyonnais ferait son possible pour influencer les instances dans le but d’obtenir une qualification européenne pour la saison prochaine, ce qui n’est pas le cas pour le moment par le biais du classement en championnat ni des coupes nationales (Lyon est en finale de la Coupe de la Ligue).

Aulas explique le classement de l’OM et pointe ses finances du doigt

Interrogé par OLTV, il n’a pas hésité à minimiser le mérite de l’OM pour sa deuxième place actuelle en Ligue 1. « Si malheureusement, nous ne sommes pas dans les compétitions européennes, on en profiterait pour accélérer le pas. Cette année, pourquoi nous ne sommes pas à l’instant T en position de jouer en Coupe d’Europe ? Uniquement parce qu’on a joué tous les trois jours dans un contexte extrêmement contraignant de calendrier où on a eu beaucoup de blessés », a-t-il estimé.

« Et comme par hasard, on voit que Marseille, qui a fait une bonne saison cette année et qui n’avait pas joué de coupe d’Europe la saison dernière, a pu se concentrer sur le championnat, a pu réussir un beau parcours avec un peu de réussite, pas trop de blessés, ce qui a fait qu’ils se retrouvent en situation d’être européen sous réserve bien sûr de respecter les règles du fair-play financier », a-t-il tancé, ne manquant pas au passage de souligner que le rival marseillais possède des finances ne répondant pas aux exigences de l’UEFA.

« Marseille, qui est deuxième du championnat aujourd’hui, souhaite évidemment qu’on s’arrête aujourd’hui avec ce classement-là. Ce n’est pas tout à fait les règles qui ont été retenues à la Fédération puisque le championnat amateur est lui arrêté et la règle, c’est un coefficient. Après, il y a des règles qui sont opposables à tout le monde et ça n’empêchera pas ceux qui s’estimeraient lésés de pouvoir faire des contestations ou des recours. Mais globalement, c’est une solution qui est acceptable parmi d’autres. Mais dans les autres, il y a celle de finir le championnat, ce que nous souhaitons nous », a ajouté Jean-Micchel Aulas.

