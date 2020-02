Lyon : Aulas joue les persécutés

Le président de Lyon, Jean-Michel Aulas s’est plaint du calendrier, alors que son équipe reçoit l’OM mercredi en Coupe de France.

Lyon ne va pas fort. Avec un seul point pris en trois matchs, les hommes de Rudi Garcia marquent le pas au classement, 9es avec désormais 8 longueurs de retard sur Rennes (3e) et 16 sur Marseille (2e). Si l’équipe est toujours engagée dans quatre compétitions, la pression monte d’un cran car après le Paris Saint-Germain dimanche (4-2), le club rhodanien va désormais enchaîner avec l’OM en quart de finale de la Coupe de France dès mercredi au Groupama Stadium, avant de défier la Juventus Turin en Ligue des Champions dans deux semaines.

Des choix toujours contre Lyon, selon Aulas

Face aux Marseillais, l’OL aura bénéficié d’un temps de récupération moindre, ce dont se plaint Jean-Michel Aulas qui a regretté que le match ne soit pas décalé d’un jour. « Bon je pensais qu’on allait jouer jeudi puisque l’OM jouait hier (samedi)… Là on ne va pas pouvoir rentrer à Lyon parce qu’il y a du vent. Donc les joueurs vont rentrer lundi midi pour jouer mercredi soir », s’est-il plaint dimanche soir en zone mixte, après la défaite à Paris.

« Comment peut-on faire en sorte de jouer ce match le mercredi pour nous ? Alors qu’on a demandé de jouer jeudi. On voit qu’à chaque fois qu’il y a des choix à faire, ils sont faits contre l’OL », a accusé le président lyonnais. Chacun jugera s’il exagère un peu ou pas… « On est dans un contexte où il faut savoir résister. Le championnat n’est pas terminé. Le podium ne s’est éloigné que d’un point seulement car Rennes a fait nul contre Brest. Il faut faire le dos rond et finir en boulet de canon pour se rapprocher de la 3e place », a-t-il ajouté à propos de la situation difficile en Ligue 1.

Images de IconSport