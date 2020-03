Lyon : Aulas lance le choc face au PSG

Après les victoires contre la Juve puis Saint-Etienne, le président lyonnais Jean-Michel Aulas espère une confirmation face au PSG dès mercredi.

L’Olympique Lyonnais a remporté le derby face à Saint-Etienne (2-0) dimanche soir, en clôture de la 27e journée de Ligue 1, grâce à un doublé de son attaquant Moussa Dembélé. Ce succès intervient quatre jours après la victoire face à la Juventus Turin (1-0) en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Le club rhodanien vient donc de traverser une semaine magique pour lui avec deux succès très importants qui lui donnent du courage pour la suite.

Il lui en faudra car les hommes de Rudi Garcia vont désormais devoir enchaîner avec deux nouveaux matchs très importants, dès mercredi contre le Paris Saint-Germain à domicile en demi-finale de la Coupe de France, puis dimanche à Lille, une rencontre cruciale dans la course au podium en championnat (le LOSC 4e compte six points d’avance). Jean-Michel Aulas aborde cette prochaine échéance avec confiance et détermination.

Aulas veut faire douter le PSG

« On a fait une très grande première mi-temps (contre Saint-Etienne). Nos joueurs ont sorti deux grandes rencontres de qualité cette semaine. Il va falloir poursuivre mercredi. C’est une belle revanche ce soir. Nos joueurs ont besoin d’être encouragés », a-t-il réagi face à la presse. « On réalise une semaine à trois victoires (avec celle à Metz dimanche dernier). On va essayer de faire douter Paris ce mercredi. On va devoir faire un match de grande qualité. J’espère qu’on va remplir de nouveau le stade. J’espère qu’on va être capable de faire une nouvelle grande performance », a espéré le président lyonnais.

