Lyon : Aulas lance déjà le choc face à l’OM avec une polémique

Le président lyonnais Jean-Michel Aulas s’est plaint du calendrier des quarts de finale de la Coupe de France.

Lyon et Marseille ont validé leur billet pour les quarts de finale de la Coupe de France en éliminant respectivement Nice (1-2) et Strasbourg (3-1). Le tirage au sort en a décidé ainsi, les deux Olympiques se retrouveront au Groupama Stadium en quarts. Un match programmé le mercredi 12 février, ce qui ne convient pas à Jean-Michel Aulas. Le président l’a fait savoir à travers un communiqué publié par le club.

Aulas veut décaler Lyon – Marseille d’un jour

« Cette rencontre intervient seulement 3 jours après un déplacement majeur pour l’OL à Paris dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1 qui impose à l’équipe un retour tardif lundi matin à Lyon. L’OL se sent d’autant plus lésé dans cette décision que Marseille en recevant Toulouse le samedi après-midi à 17h30 bénéficiera donc d’un jour de repos supplémentaire », s’est plaint le club rhodanien.

« L’OL disputera à cette occasion son 11e match depuis le 4 janvier, soit en 40 jours, ce qui traduit l’incohérence d’une telle décision. Il serait plus logique et équitable de programmer cette rencontre le jeudi soir (…) d’autant que Marseille, comme l’OL, disputera son match de L1 contre Lille à 21h00 le dimanche 16 février », a-t-il demandé.

« L’Olympique Lyonnais informe qu’il se voit obligé de faire appel devant la commission supérieure d’appel de la FFF, et ce dans l’intérêt supérieur du football français et dans la préservation de l’image de la Coupe de France », a averti l’actuel 5e de Ligue 1 qui doit avant ce choc face à Marseille, aller à Nice ce dimanche, puis recevoir Amiens (5 février) et se rendre à Paris (9 février) en championnat.

