Lyon : Aulas a renoncé à vouloir gagner

Le président Jean-Michel Aulas a-t-il encore l’énergie et le feu sacré pour tirer l’OL vers le haut ? Vikash Dhorasoo en doute.

Jean-Michel Aulas est sans conteste le meilleur président français de ces vingt dernières années. Pour autant, son équipe n’a plus gagné le titre de champion de France depuis 2008 et n’a plus remporté le moindre trophée depuis 2012 avec une Coupe de France et un Trophée des Champions. Cela commence à faire long pour les supporters qui ne manquent pas d’exiger plus de leur club et de ses dirigeants. Mais le président, désormais âge de 70 ans, est-il encore capable de porter l’OL vers les sommets ?

Pour Dhorasoo, Aulas a abdiqué

Vikash Dhorasoo en doute. L’ancien milieu de terrain offensif lyonnais considère que Jean-Michel Aulas est usé et ne parvient plus à insuffler la dynamique suffisante. « Je sens qu’Aulas a abdiqué, il a renoncé à vouloir gagner. C’est un club qui a progressé jusqu’à la victoire, avec une série incroyable de sept titres de champion. Mais le dernier titre date de 2012 et depuis le club essaye d’équilibrer les comptes, de se qualifier péniblement pour la Ligue des Champions et ne propose plus rien aux supporters », a-t-il jugé.

« Le club ne propose plus la victoire, aller chercher le PSG devrait être l’objectif chaque saison. Mais Aulas veut juste se qualifier pour la Ligue des Champions, sortir de la poule et on recommence », a regretté l’ancien international français auprès de Yahoo Sport. « Pourquoi être entré en bourse ? Pourquoi avoir construit ce stade ? », s’interroge l’ancien Lyonnais qui préfèrerait voir Jean-Michel Aulas « sortir le carnet de chèques » en janvier pour renforcer l’équipe. L’été dernier, le président avait pris un peu de recul en nommant Juninho mais il a dû revenir sur le devant de la scène en raison de la tempête traversée par le club.

Images de IconSport