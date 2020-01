Mercato / Lyon : Garcia enterre une rumeur infondée

L’entraîneur lyonnais Rudi Garcia est évidemment satisfait de la large victoire obtenue en Coupe de France face à Bourg-Péronnas (0-7).

Lyon restait sur une série mitigée de 1 victoire, 2 nuls et 1 défaite toutes compétitions confondues avant la trêve de Noël. Les troupes de Rudi Garcia ont démarré l’année 2020 du bon pied en allant s’imposer très largement (0-7) sur le terrain du voisin Bourg-Péronnas samedi soir, lors des 32es de finale de la Coupe de France, avec notamment un doublé de Moussa Dembélé. L’entraîneur de l’OL était heureux après la qualification qui maintient le club dans les trois coupes pour lesquelles il était engagé (avec la Coupe de la Ligue et la Ligue des Champions).

« C’est un terrain qui me réussit bien », a-t-il rappelé, en référence à un 9-0 obtenu avec l’Olympique de Marseille par le passé. « Les joueurs ont fait le travail de manière professionnelle. Il n’y a pas eu de suffisance. J’ai bien aimé l’entrée des jeunes. Beaucoup de satisfactions », a-t-il félicité. « Notre première période a été difficile en raison d’un trop gros déchet technique de notre part et de l’intensité et le pressing de l’adversaire », a-t-il analysé.

Dembélé, une rumeur infondée pour Garcia

« J’étais plutôt content de notre manière de réagir. Moussa Dembélé, dont les rumeurs de départ sont infondées et pour lesquelles le président s’est exprimé, a marqué deux buts et frappé sur le poteau. Et deux autres joueurs offensifs ont marqué. C’est bon pour la confiance tout comme le fait que nous ayons marqué sept buts », s’est réjoui Rudi Garcia face à la presse. Son équipe devra enchaîner dès mercredi prochain, en Coupe de la Ligue cette fois-ci, avec la réception de Brest en quart de finale.

