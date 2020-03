Lyon : Guimaraes a fait une demande spéciale à Aulas

Le milieu de terrain de Lyon, Bruno Guimaraes a révélé son espoir de pouvoir disputer à la fois la Copa America et les Jeux Olympiques cet été.

L’été prochain sera chargé en compétitions, avec notamment l’Euro et la Copa America, mais aussi les Jeux Olympiques de Tokyo en août. Débarqué cet hiver en provenance du Brésil, Bruno Guimaraes aimerait pouvoir disputer à la fois la Copa et les JO. L’Olympique Lyonnais sera-t-il d’accord ? Le milieu de terrain de 22 ans a indiqué que ce point a été abordé avec les dirigeants dès les négociations qui ont précédé sa signature.

Guimaraes confiant en ses chances de disputer les JO

« J’ai faim ! Oui, j’adorerais enchaîner les deux. Je ne veux pas établir une hiérarchie mais disons que j’aimerais beaucoup, beaucoup, disputer les JO », a-t-il affirmé à L’Equipe. « On en a parlé, mais il n’y a rien d’arrêté. Ça a été une de mes demandes quand je suis venu ici, et je pense que le club l’a bien comprise », a révélé le jeune Brésilien qui semble donc optimiste quant à ses chances de rejoindre le Japon.

Pour rappel, les clubs sont autorisés à refuser dans la mesure où les Jeux Olympiques ne font pas partie des dates FIFA. « Nous avons encore du temps et, avec le coronavirus, on n’est même pas certains que ces compétitions auront lieu. Le principal pour le moment c’est de bien jouer et de gagner avec l’OL », a ajouté Bruno Guimaraes, immédiatement devenu un maillon fort de l’équipe lyonnaise depuis son arrivée dans le Rhône.

Images de IconSport