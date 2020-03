Lyon : Juninho et Garcia méconnaissables !

Juninho et Rudi Garcia ont eu des réactions qui ne leur ressemblent pas mercredi soir lors du match perdu (1-5) face au PSG en demi-finale de la Coupe de France.

Mercredi soir au Groupama Stadium, alors que Lyon était au niveau et tenait en échec le Paris Saint-Germain, la demi-finale de Coupe de France a basculé sur une main involontaire de Marçal dans la surface. Conséquence : un second carton jaune synonyme de rouge et un penalty qui a permis à Neymar d’offrir l’avantage à son équipe. Le tournant du match. Menés et en infériorité numérique, les Lyonnais ont ensuite craqué (1-5). Rudi Garcia et Juninho ont eu des réactions différentes face à ces évènements.

Juninho explose

Habituellement prompt à critiquer l’arbitrage, le premier a tourné sa langue sept fois avant de s’exprimer. Habituellement très calme, le second a à l’inverse laissé éclater sa colère. Foot Mercato rapporte que durant le match, le directeur sportif aurait insulté l’analyste vidéo ainsi que le staff du Paris Saint-Germain. Après la rencontre, il aurait passé ses nerfs en donnant un coup de pied dans une porte près des vestiaires.

Garcia préfère positiver plutôt que critiquer l’arbitrage

De son côté, Rudi Garcia n’a pas souhaité commenté le tournant du match, alors que beaucoup de commentateurs estiment que l’exclusion de Marçal n’était pas nécessaire. « La main ? Oui, j’ai tout revu, je sais tout et je ne dirai rien, comme dirait l’autre parce que tout ce que je dirai pourra être retenu contre moi, donc je préfère retenir l’heure de jeu de mes joueurs et pas le reste », a-t-il botté en touche.

« Je suis vraiment satisfait de ce qu’on a fait quand on était à 11 contre 11. Après, avec la double peine penalty-expulsion, il n’y a plus de match contre une équipe du PSG qui n’a pas besoin de ça pour gagner et se qualifier. Mais on va retenir que pendant une heure, on a fait mieux que les contenir. Je pense qu’on aurait même dû marquer un deuxième but. Si j’ai un regret, c’est qu’on ait pris l’égalisation trop tôt. Je n’ai absolument rien à reprocher à mes garçons ce soir », a jugé Rudi Garcia.

