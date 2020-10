Ligue 1 : Lyon – Marseille, voir le match en direct et en streaming

Lyon accueille Marseille ce dimanche (21h), dans le cadre de la 6e journée de Ligue 1. Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

Pour clore cette journée, on aura le droit à un choc OL – OM au Parc OL. Pour le moment, ces deux équipes phares de Ligue 1 ont un bilan mitigé voire même décevant. Marseille occupe la 10e place après avoir pris 8 points sur 15. Les Phocéens restent sur 2 résultats nuls (Metz et Lille) et 1 défaite (Saint-Etienne)… au Stade Vélodrome. Le fait d’avoir pris seulement 2 points sur 9 à domicile, lors de cette série de trois rencontres, est bien évidemment un échec. Forcément, les points perdus le sont définitivement. C’est pour cela qu’André Villas-Boas et ses joueurs veulent réaliser un gros coup au Parc OL.

De son côté, l’Olympique Lyonnais n’a pas pris son envol durant ce Championnat de France version 2020/2021. Les Gones sont 11es du classement avec seulement 6 points pris sur 15 (1 victoire, 3 nuls et 1 défaite). Faiblesse offensive criante, jeu proposé sans saveur… Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’entraîneur Rudi Garcia est de plus en plus contesté. Cette semaine, son départ à l’issue de son contrat, le 30 juin 2021, a été mis en avant. S’il n’arrivait pas à vite redresser la barre, Garcia pourrait être débarqué bien avant cette date… Ce Lyon – Marseille est clairement un match charnière pour deux équipes qui veulent vite monter en haut du classement.

Foot en direct : comment voir Lyon – Marseille en streaming

Comment voir ce duel OL – OM via le streaming foot ? Eh bien une solution légale existe afin d’assister en direct à ce match de Ligue 1. Il s’agit de la chaîne Téléfoot. Vous aurez besoin d’un abonnement pour pouvoir y accéder. Ce dernier est accessible sur le site Telefootlachaine. Certains fournisseurs internet proposent Téléfoot. L’offre Pass Mobile Only de Mediapro est aussi une bonne solution pour regarder cette rencontre Lyon – Marseille sur votre tablette ou votre smartphone.

Images de IconSport