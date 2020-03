Lyon : c’est qui le meilleur ? Evidemment c’est Aulas !

Le boss de l’OL Jean-Michel Aulas s’est auto-attribué le trophée honorifique de meilleur président de tous les temps.

« Dire que je provoque pour concentrer la critique sur ma personne, je ne suis pas sûr que cela soit aussi systématique que cela. Je protège et pour protéger, il faut quelques fois se mettre en avant. Et vu que j’ai le cuir épais, je résiste peut-être mieux que si c’était un entraîneur ou un joueur », a plaidé Jean-Michel Aulas qui n’a que faire des critiques. Dernières en date, celles survenues suite à sa proposition de saison blanche. JMA a toujours été irritant pour certains. Pour autant, tout le monde reconnaît sa valeur. A commencer par lui-même…

Aulas – « je suis le meilleur »

« Globalement de manière assez constante, il y a la perception ultra positive que je suis le meilleur président. Pas uniquement de l’instant présent mais de tous les temps. Parce que je dis les choses et que je défends le club. Je retiens surtout que les gens voient dans mes prises de position une vision que n’ont pas beaucoup d’autres et qui dépasse très nettement la perception que peuvent avoir certains historiques dans le football », a ajouté le président de l’Olympique Lyonnais auprès de L’Equipe.

Les champions du monde 98 rêvaient d’un président comme lui

Un jugement partagé par son ancien joueur Sidney Govou. L’ex-international français a livré une anecdote sur l’image que véhiculait son ex-président. « Tous les joueurs que je croisais à l’époque, même chez les Bleus, me disaient : ‘Il est chiant – et parfois en des termes plus durs (rires) – mais on aimerait avoir un président comme lui’. Les Zizou (Zidane), Pat (Vieira), Tutu (Thuram)… Et le seul club français où ils voulaient aller, c’était Lyon. Aulas pouvait les énerver mais ça n’empêchait pas d’apprécier son travail, de le respecter », a-t-il raconté.

Images de IconSport