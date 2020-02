Lyon : une star mondiale pour succéder à Aulas ?

Qui succèdera à Jean-Michel Aulas à la tête de l’Olympique Lyonnais ? Une légende française est en bonne position.

Nul n’est éternel. A la tête de l’Olympique Lyonnais depuis 1987, Jean-Michel Aulas – qui a fêté ses 70 printemps en mars dernier, commence à penser à sa succession. En témoigne sa décision de promouvoir Juninho au poste de directeur sportif l’été dernier et de lui déléguer un certain nombre de pouvoirs. S’il n’a pas communiqué la date de sa retraite, le patron du club rhodanien a déjà une idée de la personne qui pourrait lui succéder. Il s’agit de la légende du basket français, Tony Parker !

Parker prochain président de l’OL ? Aulas répond

« Tony coche à peu près toutes les cases. Évidemment, pour qu’il me succède, il y a deux paramètres. L’actionnariat, dont je suis le premier garant et qui représente un capital très important. Sur le côté président-manager, Tony a le profil. Il est plus jeune, avec une image internationale, c’est un mec bien. Je m’entends très bien avec Tony et ce sera un entrepreneur de très grand renom », a confié Jean-Michel Aulas dans les colonnes du Figaro.

« Est-ce qu’il sera président d’une franchise NBA ou un jour à la tête d’un club de foot ? Il faut lui poser la question. En toute honnêteté, rien n’est défini », a ajouté le président lyonnais. Âgé de 37 ans et retraité des parquets depuis 2019, Tony Parker est devenu un véritable entrepreneur. Il est actuellement président du club de basket de l’ASVEL (Villeurbanne, ville limitrophe de Lyon). Il siège également au conseil d’administration de l’OL.

Images de IconSport