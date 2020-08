Mercato / OM : deux grosses rumeurs pour le poste d’attaquant !

Apparemment, les dirigeants de l’OM cibleraient notamment José Macias (Guadalajara) ou encore Ryan Babel (Galatasaray).

On sait que les Phocéens recherchent activement un attaquant en vue de la saison prochaine. Reste à savoir si l’heureux élu sera un ailier et/ou un buteur axial. Selon un journaliste de beIN Sports Espagne, l’OM serait passé à l’offensive sur un dossier. En clair, les Marseillais seraient prêts à débourser 10 millions d’euros pour s’offrir 80% des droits sur José Juan Macías Guzmán. Cet avant-centre âgé de 20 ans est de nationalité mexicaine (4 buts en 5 sélections).

Il porte actuellement le maillot du Deportivo Guadalajara. Cette saison, Macias a disputé 29 matches, inscrit 13 buts et effectué 2 passes décisives toutes compétitions confondues. Notez que la Real Sociedad voudrait aussi s’offrir le goleador mexicain. Le club espagnol aurait proposé 11 millions d’euros, sans compter les bonus, pour obtenir 100% de ses droits. Lille et la Lazio Rome étudieraient aussi la possibilité de faire venir José Juan Macías Guzmán

Macias et la piste très étonnante

En plus de cela, l’OM aurait l’intention de passer à l’attaque, selon le média Takyim en tout cas, pour Ryan Babel. A vrai dire, cette rumeur est plus que surprenante… D’une part, l’ailier néerlandais est âgé de… 33 ans. Du coup, il n’incarnerait pas du tout l’avenir au Stade Vélodrome. D’autre part, Babel n’a jamais réussi à confirmer les espoirs placés en lui au début de sa carrière. Cette saison, le footballeur de Galatasaray a disputé 20 matches, inscrit 6 buts et effectué 2 passes décisives.

