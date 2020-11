LFP / Mediapro : Macron cogne fort, Blanquer aussi

Le président de la République, Emmanuel Macron, a pris part à une rencontre importante avec bon nombre de personnalités du sport.

Sans surprise, l’homme politique a été interrogé notamment à propos du conflit important entre la LFP et Mediapro. Rappelons que ce groupe n’a pas versé une échéance de 172 millions d’euros à l’instance qui régit le foot professionnel en France pour les droits télévisuels. Forcément, cela plombe la LFP et les clubs de Ligue 1 et Ligue 2.

Pour sa part, Macron croit que l’engagement signé entre la Ligue de Football Professionnel et Mediapro était suspect dès le départ. « Je vais vous dire franchement les choses, c’est un contrat de fou. On avait averti la Ligue. On savait que ce contrat était fragile. Je pense que les personnes qui l’ont négocié n’ont pas été très sérieuses », a-t-il lâché selon Le Parisien.

Macron et Blanquer mettent en garde

Résultat des courses, tout le monde se retrouve « dans une situation impossible ». Aujourd’hui, Emmanuel Macron estime qu’il y a « suffisamment d’acteurs historiques pour trouver une solution intelligente entre les partenaires ». Le président de la République a assuré qu’il sera « exigeant pour que l’Etat ne soit pas le substitut d’intérêts privés avec l’argent du contribuable ».

De son côté, le ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, Jean-Michel Blanquer, a enfoncé le clou sur RMC. « Vous ne pouvez pas faire des aventures financières et réclamer ensuite à l’État de venir au secours. Il y a un véritable problème sur ce qui s’est passé sur des montants énormes. Une prise de risque excessive a été prise », a-t-il analysé.

