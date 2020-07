Mercato / OM : un bon buteur à recruter très vite !

Les dirigeants de l’OM doivent, selon nous, s’intéresser de près au cas Mario Mandzukic pour une raison précise.

On sait que les Phocéens n’ont pas des moyens financiers conséquents afin de renforcer l’effectif d’André Villas-Boas. D’ailleurs, le président Jacques-Henri Eyraud et consorts cherchent à vendre plusieurs éléments afin de renflouer les caisses. Objectif : obtenir environ 60 millions d’euros par le biais de transferts importants. Dans le sens des arrivées, l’OM va sans doute essayer de réaliser quelques jolis coups qui ne plomberont pas les finances du club.

Il y a deux jours, on apprenait que Mario Mandzukic venait de résilier à l’amiable son contrat à Al-Duhail (Qatar). Du coup, l’attaquant est libre de s’engager où bon lui semble ! Même s’il est âgé de 34 ans, le footballeur arrivé à Al-Duhail en janvier dernier reste un très bon footballeur. Auteur de 33 buts en 89 sélections pour le compte de la Croatie, Mandzukic a été efficace dans tous les grands clubs où il est passé.

Mandzukic – Benedetto, un duo séduisant ?

On pense notamment à la Juventus (44 buts et 18 passes décisives en 162 matches), au Bayern Munich (48 buts et 14 passes décisives en 88 matches) ou encore à l’Atletico Madrid (20 buts et 5 passes décisives en 43 matches). A Marseille, « Super Mario » pourrait, grâce à sa grande taille (1m90), jouer un rôle de pivot. Son profil est totalement différent de celui de Dario Benedetto.

D’ailleurs, le Croate et l’Argentin pourraient même être alignés ensemble sur le terrain. « Pipa » tournerait alors autour du colosse dans un rôle de 9 ½. La saison prochaine, l’OM retrouvera la Ligue des Champions. Ce serait une bonne chose de s’offrir un joueur du calibre de Mario Mandzukic même s’il a fêté son trente-quatrième anniversaire le 21 mai dernier.

