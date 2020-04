Mercato / PSG : un espoir d’avoir un membre de la « MFS » ?

Les dirigeants du PSG peuvent avoir un petit espoir en ce qui concerne l’attaquant polyvalent Sadio Mané (Liverpool).

Avec Mohamed Salah et Roberto Firmino, Mané forme un trident offensif exceptionnel à Liverpool. Grâce à eux, sans oublier leurs coéquipiers, le club de la Mersey a remporté la Ligue des Champions la saison passée. Lors de cet exercice, les Reds occupent la première place du classement en Premier League. Privée du titre national majeur depuis 1990, l’écurie anglaise espère pouvoir célébrer son succès… si cette saison 2019/2020 peut aller jusqu’à son terme.

Ensuite, il faudra que les dirigeants soient vigilants lors du mercato estival. En effet, des clubs essaieront sans doute de s’offrir plusieurs joueurs… dont des membres de la fameuse « MFS » (Mané – Firmino – Salah). D’après France Football, Sadio Mané se sent toujours très bien à Liverpool. Pour l’international sénégalais âgé de 28 ans il est hors de question de quitter ce club de légende pour signer n’importe où. Néanmoins, une écurie le tente particulièrement.

Mané a toujours un faible pour le Real…

France Football assure que c’est « le Real Madrid ou quasiment rien d’autre » en cas de transfert aux yeux de Mané. Entre lui et Zinedine Zidane, « l’intérêt est réciproque » et cela ne date pas d’hier ! Le coach français des Merengue apprécie l’ancien joueur de Southampton, du RB Salzbourg et de Metz depuis plusieurs années. Mais pour l’heure, le Real Madrid n’a pas encore dégainé pour tenter de déloger Sadio Mané.

Quid du PSG ? France Football assure qu’il faut prendre cette option avec « un peu plus de considération » que ce qu’on pense à la base. Si le club de la capitale française acceptait de céder Neymar ou encore Kylian Mbappé cet été, alors Leonardo et consorts pourraient jeter leur dévolu sur Mané. Cette saison, l’artilleur africain a disputé 38 matches, inscrit 18 buts et effectué 12 passes décisives toutes compétitions confondues.

Images de IconSport