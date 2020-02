Dortmund – PSG : Marquinhos sait ce qui a manqué à l’équipe

Le défenseur central Marquinhos s’est exprimé, au micro de RMC Sport, suite à la défaite du PSG contre Dortmund en Ligue des Champions (1-2).

Le Brésilien a déclaré que le Paris Saint-Germain a « eu quand même la possession du ballon en première période ». Mais pour Marquinhos, les Parisiens n’ont « pas été assez bons au niveau de l’intensité ». Par ailleurs, lui et ses coéquipiers n’ont pas été « très actifs dans le jeu avec ballon, et même sans ». Du coup, il a constaté que les Borussen ont « contré » le PSG « sur chaque erreur » et que cela a fait « mal » à l’escouade française.

Avec le recul, Marquinhos a souligné le fait que le Paris Saint-Germain a encaissé « deux buts sur des détails ». Malgré cela, le défenseur central a encensé le buteur Erling Haaland, auteur d’un doublé, « qui a vraiment le sens du but ». En ce qui concerne le trio Di Maria – Mbappé – Neymar, Marquinhos a indiqué que le BVB 09 était « bien en bloc derrière ». Du coup, les défenseurs et les milieux du PSG n’ont « pas réussi à les trouver en faisant vite tourner le ballon ».

Marquinhos confiant pour le retour

Au final, le trio offensif parisien n’était « pas dans les meilleures conditions », au Westfalenstadion, pour inscrire plus d’un but. Malgré tout cela, le joueur âgé de 25 ans croit que la réalisation de Neymar (75e minute de jeu) est cruciale « pour le match retour ». En effet, le PSG est loin d’être éliminé avant le deuxième acte au Parc des Princes programmé le 11 mars prochain. Mais il faudra faire beaucoup mieux face à Dortmund qui sera qualifié au moment du coup d’envoi.

Images de IconSport