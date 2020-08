PSG : Marquinhos dévoile les deux grandes forces de l’équipe

Le défenseur central Marquinhos pense que l’équipe du PSG est plus forte que dans le passé pour deux motifs majeurs.

Avant la finale de la Ligue des Champions, qui opposera le PSG au Bayern Munich, Marquinhos a accordé une interview. Cette dernière a été diffusée sur le site officiel du club de la capitale. L’international brésilien a évoqué tout d’abord la solidité défensive de l’escouade parisienne. « La défense, c’est notre force aussi cette année. »

« Je pense qu’une équipe doit bien défendre et être costaude derrière pour avoir des bons résultats. On a des grands joueurs en attaque mais on a aussi une défense solide et ça fait vraiment la différence. Parce qu’on sait qu’on va marquer, on connaît nos qualités devant, alors si on sait sécuriser nos buts, c’est essentiel et il faut garder ça en finale. »

Marquinhos et l’atmosphère plus saine

De toute évidence, le groupe du PSG est plus soudé que lors des saisons précédentes. Pour Marquinhos, cela saute aux yeux au quotidien. « L’ambiance est superbe. Sur le terrain ça fait la différence, quand il y a une perte de ballon, il y en a toujours un qui se sacrifie pour l’autre. Tout le monde défend, s’aide, se tend la main, tout le monde pousse vers le même objectif. »

« Ce n’est pas que dans les bons moments, parce qu’on a aussi vécu des moments difficiles, dans lesquels nous avons aussi dû nous serrer les coudes. » Le défenseur central juge que « c’est un bon moment » et qu’il faut « continuer avec cette même solidarité ». Avec ces deux grandes forces, le PSG maximisera ses chances de vaincre le Bayern Munich en finale de la Ligue des Champions.

