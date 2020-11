PSG – Leipzig : Marquinhos retient une chose essentielle

Le défenseur central Marquinhos s’est exprimé après le match PSG – Leipzig en Ligue des Champions (1-0).

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’équipe parisienne a eu énormément de mal à être performante contre l’escouade allemande. Finalement, un but signé Neymar en première période (11e) a permis d’empocher trois points précieux. Le PSG reste dans la course à la qualification pour les 8es de finale de la C1.

Interrogé via RMC Sport, Marquinhos a rappelé que lui et ses coéquipiers voulaient relever ce « défi » contre Leipzig. L’objectif était clairement « de passer » ce « test » majeur en Ligue des Champions. Au niveau de la prestation du PSG, le Brésilien a mis en avant un élément très important à ses yeux.

Marquinhos et la solidarité parisienne

« L’équipe réussit à se serrer les coudes dans les moments difficiles. Il y a beaucoup de choses qui se passent, des joueurs ont joué avec des douleurs. On n’avait peut-être pas ce qu’il fallait pour faire un match exceptionnel mais le plus important ce soir c’était les trois points », a-t-il souligné.

Malgré cela, Marquinhos a reconnu que son équipe n’était pas toujours souveraine sur le terrain. « On avait un peu de difficultés pour presser, leurs latéraux jouent très haut. On avait moins de forces pour aller vers l’avant, à cinq on était plus en sécurité derrière ». Le 28 novembre, le Paris Saint-Germain enchaînera contre Bordeaux en Ligue 1 (12e journée).

