Mercato / OM : l’idée d’Eyraud pour remplacer Villas-Boas

Apparemment, le président de l’OM, Jacques-Henri Eyraud, avait tout prévu à propos d’André Villas-Boas.

Suite au départ du directeur sportif Andoni Zubizarreta, Villas-Boas s’interrogeait franchement à propos de son avenir. Le coach portugais n’excluait alors pas de tourner le dos à Marseille. Finalement, André Villas-Boas avait choisi de rester après avoir discuté avec ses supérieurs et ses joueurs. Ils tenaient à ce qu’il reste au Stade Vélodrome.

Selon Tuttomercatoweb, Eyraud songeait à dénicher un nouvel entraîneur pour officier sur le banc de l’OM. Le président marseillais aurait même songé à Walter Mazzarri. Des contrats auraient été initiés avec le technicien italien. Une fois qu’André Villas-Boas avait décidé de continuer l’aventure, les Phocéens auraient mis un terme à ces derniers.

Mazzarri avait deux avantages

On peut comprendre que Jacques-Henri Eyraud et consorts aient songé au nom de Mazzarri pour remplacer éventuellement Villas-Boas. A 58 ans, l’Italien est libre de tout contrat depuis qu’il a été évincé au Torino. En prime, Walter Mazzarri a une très longue expérience sur le banc de touche. Rappelons qu’il a officié notamment à la Sampdoria Gênes, Naples, l’Inter Milan, Watford et donc au Torino.

Images de IconSport