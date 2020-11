FIFA – The Best : Mbappé en chef de file, deux Bleues nommées !

La FIFA a révélé la liste des nommé(e)s pour l’attribution des récompenses individuelles en vue de la cérémonie programmée le 17 décembre.

En ce qui concerne les footballeurs masculins, on retient la présence des incontournables : Lionel Messi (FC Barcelone), Cristiano Ronaldo (Juventus Turin) ou encore Neymar (PSG). A noter celle de… quatre joueurs de Liverpool : Thiago Alcantara, Sadio Mané, Mohamed Salah et Virgil van Dijk. Quid des footballeurs français ? Cette année, il n’y a que Kylian Mbappé (PSG) de nommé. Pour le reste, n’oublions pas de mentionner les noms de Kevin de Bruyne (Manchester City), Robert Lewandowski (Bayern Munich) et Sergio Ramos (Real Madrid).

En ce qui concerne les joueuses maintenant, les présences des Françaises Delphine Cascarino (OL) et Wendie Renard (OL) sont importantes. Ultra-dominateur en France et en Europe, l’Olympique Lyonnais a d’autres candidates au titre de The Best – joueuse de la FIFA ! En plus des deux citées, retenez les présences de Saki Kumagai et Dzsenifer Marozsán. Lucy Bronze (Manchester City) aurait pu venir garnir cette liste lyonnaise. Mais elle a quitté le navire l’été dernier.

Zidane dans le « Top 5 » de la FIFA

Autre trophée The Best qui intéresse du monde, celui qui concerne les entraîneurs. Deux des meilleurs coachs de la planète sont cités. On pense à Jürgen Klopp (Liverpool) et Zinedine Zidane (Real Madrid). En revanche, pas de Thomas Tuchel (PSG) ou encore Pep Guardiola (Manchester City). Sacré champion de D2 anglaise avec son équipe la saison passée, Marcelo Bielsa (Leeds United) fait partie du lot ! Pour ce qui est du foot féminin, Jean-Luc Vasseur (OL) est le seul entraîneur français dans la liste des nommé(e)s.

Images de IconSport