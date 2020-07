PSG – OL : Mbappé forfait, Garcia ne fait pas le malin

L’entraîneur lyonnais Rudi Garcia s’est exprimé au sujet de l’absence de Kylian Mbappé pour la finale de la Coupe de la Ligue PSG – OL.

Le 31 juillet prochain, Lyon défiera le Paris Saint-Germain dans le cadre de cette compétition nationale. Blessé face à Saint-Etienne (1-0), en finale de la Coupe de France le week-end dernier, Mbappé souffre d’une entorse au niveau de la cheville droite. Forcément, l’attaquant français a déjà déclaré forfait pour la finale de la Coupe de la Ligue… Kylian Mbappé espère qu’il pourra tenir sa place en quarts de finale de la Ligue des Champions contre l’Atalanta Bergame le 12 août prochain.

Sur les ondes d’Europe 1, Garcia a mis l’accent sur le fait qu’il espère franchement que « Kylian Mbappé reviendra le plus vite possible, au moins pour la Ligue des Champions car on est tous derrière les clubs français ». Pour la finale de la Coupe de la Ligue, Rudi Garcia croit franchement que l’absence du natif de Bondy ne change rien, ou presque, au problème pour l’OL.

Garcia et les autres stars du PSG

« S’il n’y a pas Mbappé il y a Neymar, s’il n’y a pas Neymar il y a Icardi, s’il n’ y a pas Icardi il y a Di Maria. Cette équipe du Paris Saint-Germain a énormément de très bons joueurs. » Du coup, le coach français de Lyon considère que « l’absence d’un joueur ne suffit pas à l’affaiblir ». Sur ce point, Rudi Garcia a raison. Son homologue allemand Thomas Tuchel dispose d’une armada très impressionnante notamment au niveau défensif. L’OL sera clairement un outsider contre le PSG dans quatre jours.

