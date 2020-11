Nantes – PSG : Mbappé en colère, la patrouille est intervenue…

L’attaquant Kylian Mbappé (PSG) a fait part de son mécontentement, au niveau arbitral, lors du match gagné face au FC Nantes (3-0).

Peu avant la fin de la première mi-temps, Mbappé a chuté dans la surface de réparation nantaise. L’international français pensait que lui et ses coéquipiers parisiens allaient obtenir un penalty. Mais au final, les arbitres et la VAR n’avaient pas accordé ce dernier à Kylian Mbappé et consorts.

Au moment de retourner dans les vestiaires, l’ancien joueur de Monaco était vraiment en colère. Il n’a pas hésité à se lâcher : « Tous les ans, c’est pareil. Ils viennent nous mentir ici à chaque fois. Vous faites des réunions de trois heures à chaque fois. Il ne faut pas venir nous mentir monsieur l’arbitre. »

Mbappé s’est fait tirer l’oreille

Problème : ses propos ont été diffusés sur la chaîne Canal+. Résultat le quatuor arbitral Ben El Hadj – Pasqualotti – Benkemouche – Thual a décidé de faire venir Mbappé dans son vestiaire. Histoire de le recadrer… D’après Canal+, le directeur sportif Leonardo et Marquinhos ont rejoint le natif de Bondy.

A priori, « KM7 » ne sera pas sanctionné après avoir fait part de sa colère. Notez que l’attaquant a été plus performant en seconde période. Kylian Mbappé a effectué une passe décisive avant d’inscrire un but. A la 74e minute de jeu, il a été remplacé après avoir été visiblement touché à la cuisse (En savoir plus).

Images de IconSport