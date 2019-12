La légende Michel Platini a accordé une interview au Figaro. Le Français a parlé notamment de Kylian Mbappé (PSG).

L’ancien meneur de jeu de l’équipe de France et de la Juventus a déclaré que Mbappé n’a vraiment « rien à travailler » à l’entraînement. Pour lui, l’ancien joueur de l’AS Monaco est « adroit devant le but » et même « un tueur ». Aujourd’hui, Michel Platini considère que Kylian Mbappé a « toutes les qualités requises pour être un bon attaquant ».

L’ex-président de l’UEFA est persuadé que « KM7 » va « marquer l’histoire du foot »… s’il continue sur sa lancée. Malgré cela, Platini croit franchement que le natif de Bondy « dépendra des numéros 10 » qu’il aura à ses côtés durant sa carrière. Aujourd’hui, la légende du foot tricolore est ravie de voir Mbappé s’exprimer avec le joyau brésilien Neymar au PSG.

Mbappé – Neymar, le ticket gagnant !

« Mbappé est dix fois plus fort avec Neymar », a-t-il assuré. Problème : on ne sait pas si « Ney » restera, ou non au PSG, la saison prochaine. Pour le moment, l’ancien joueur du FC Barcelone affirme être très heureux au Parc des Princes. Tiendra-t-il le même type de discours lors du mercato estival ? Pas sûr…

Pour sa part, « KM7 » aura peut-être envie à un moment donné de relever un premier challenge XXXL à l’étranger. En disant cela, on pense bien sûr au Real Madrid où le duo Pérez – Zidane l’apprécie au plus haut point. Pour Michel Platini, Mbappé « peut très bien faire toute sa carrière au PSG » qui a réussi à mettre « le foot français dans une autre dimension » grâce à ses moyens financiers hors normes.

Images de IconSport