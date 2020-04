PSG : but préféré, Neymar… Mbappé et son panthéon du foot

L’attaquant Kylian Mbappé (PSG) s’est exprimé à propos de ses idoles ou encore son but préféré depuis le début de sa carrière.

Interrogé via beIN Sports, l’ancien joueur de l’AS Monaco a souligné le fait qu’il avait « pas mal d’idoles » lorsqu’il était plus jeune. « Cristiano beaucoup. Je suis né dans cette époque-là, avec Cristiano et Messi. » A vrai dire, Mbappé suivait aussi son coéquipier parisien… Neymar avant d’avoir « la chance » de pouvoir évoluer à ses côtés. Il l’a « beaucoup admiré » lorsqu’il portait encore le maillot de l’ASM.

Avec le recul, Kylian Mbappé croit toujours que c’est bien d’avoir des modèles lorsqu’on a pour ambition de devenir un bon joueur de foot. « Je pense que lorsque tu évolues au haut niveau il faut s’inspirer des meilleurs tout en gardant son propre style. Ils sont arrivés tout en haut donc ça inspire tout le monde. On essaie de créer son propre chemin pour arriver au sommet. »

Mbappé et le but qu’il n’oubliera jamais

A la question de savoir quel but il a préféré marquer, Mbappé a évoqué rapidement celui inscrit en finale de la Coupe du monde 2018 contre la Croatie (4-2). « C’est le plus important que j’ai marqué jusqu’à présent. Choisir parmi ceux que j’ai marqué, c’est pas facile, je ne me souviens pas de tous. Je fais toujours par rapport au contexte, à l’enjeu, l’adversaire, donc je vais dire celui-là. »

Quid du plus beau but qu’il a vu de sa vie ? Kylian Mbappé a été très impressionné par le retourné acrobatique fantastique de Cristiano Ronaldo lors du match entre la Juventus et le Real Madrid (2017/2018). « J’ai eu la chance de côtoyer Gigi et il m’en a parlé. D’avoir son ressenti, et le sentiment qu’il avait quand c’est arrivé, pendant ce but légendaire, je dirais celui-ci. »

