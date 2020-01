PSG : une légende pense que Mbappé a « changé »

La légende Sonny Anderson pense franchement que Kylian Mbappé (PSG) n’a plus tout à fait le même état d’esprit qu’autrefois.

Lors d’une interview relayée par Le Parisien, le Brésilien a assuré que les attaquants d’aujourd’hui ont encore envie de finir en tête du classement des buteurs en Ligue 1. Pour l’heure, c’est le Monégasque Wissam Ben Yedder qui domine ce dernier avec 13 réalisations. Pour sa part, Kylian Mbappé occupe la deuxième place avec 11 buts à son compteur. Il est à égalité avec le Lyonnais Moussa Dembélé. Pour Anderson, « KM7 » a « un avantage » sur ses concurrents directs cette saison.

En effet, Mbappé évolue dans une meilleure « équipe » qui mise sur un « système très offensif » en L1 notamment. Du coup, Sonny Anderson est persuadé que Mbappé aura « davantage de possibilités de marquer que Ben Yedder ». Malgré cela, l’ancien joueur de l’OL croit que l’ancien pensionnaire du FC Séville a « toutes les qualités pour le titiller encore quelques temps ». Pour en revenir à Kylian Mbappé, Anderson a expliqué que le natif de Bondy a « changé » au niveau de sa mentalité.

Mbappé peut viser très haut pour Anderson

Aujourd’hui, le champion du monde tricolore est plus « ambitieux » en matière de buts. Cela se voit au niveau de son attitude sur le terrain. « Il a toujours été un joueur collectif qui aimait donner des passes. Désormais, il a l’exigence de marquer des buts, on voit qu’il n’est pas content lorsqu’on ne lui donne pas le ballon. Il avait besoin de cela pour passer un cap. » En plus du titre de meilleur buteur de Ligue 1, Kylian Mbappé est capable – selon Sonny Anderson – de viser le Soulier d’Or.

Lors de l’exercice précédent « KM7 » espérait triompher mais il n’avait rien pu faire face à Lionel Messi (FC Barcelone). « Il progresse sans cesse. Il a les ambitions d’un grand joueur comme Messi ou Cristiano Ronaldo. Il est formaté lui aussi pour aller chercher ces distinctions, ces titres et marquer l’histoire du football. » C’est tout le « mal » qu’on souhaite au détonateur âgé de 21 ans qui est déjà une superstar sur la planète du ballon rond.

