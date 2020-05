PSG : le jour où un Italien réputé a découvert… Mbappé

Qu’on se le dise, le défenseur Giorgio Chiellini (Juventus Turin) est sous le charme footballistique de Kylian Mbappé (PSG).

Bon nombre d’observateurs se demandent qui sera le meilleur joueur du monde dans les années à venir. Pour l’heure, le duo Lionel Messi (FC Barcelone) – Cristiano Ronaldo (Juventus) est toujours au sommet sur la planète foot. Mais à respectivement 32 et 35 ans, l’Argentin et le Portugais arrivent sans doute doucement à la fin de leur règne. Pour sa part, Chiellini pense savoir qui sera le futur Roi sur la planète du ballon rond. Via son autobiographie, le défenseur italien très expérimenté a vanté les mérites d’un attaquant du PSG. Il s’agit de l’international français Kylian Mbappé qui fait déjà partie de la liste des meilleurs joueurs du monde.

Giorgio Chiellini a déclaré que Mbappé est « un joueur vraiment unique ». C’était lors de la saison 2016/2017 et un duel entre Manchester City et Monaco qu’il avait découvert le natif de Bondy (5-3 à l’aller et 3-1 au retour, 8es de finale de la Ligue des Champions). En le voyant jouer, l’Italien l’avait trouvé tout simplement « impressionnant sur le terrain ». A la fin de la première période, Chiellini avait demandé au directeur sportif de la Juve, Fabio Paratici, qui était vraiment ce prodige et… « de quelle planète » il venait. Le dirigeant lui avait répondu que lui et son équipe de recrutement connaissaient Kylian Mbappé « depuis un certain temps ».

Mbappé a confirmé ses bonnes dispositions

A ses yeux, Kylian Mbappé était déjà « un attaquant imparable »… alors qu’il avait 18 ans. En demi-finale de la Ligue des Champions, Monaco avait affronté ensuite de la Juventus. Une fois encore, Giorgio Chiellini avait été impressionné par Mbappé. Aujourd’hui, le défenseur de la Juve raffole encore de « KM7 ». « Il a maintenant 21 ans et est déjà champion du monde. Allure, technique, instinct… Il ne manque de rien. C’est un joueur qui dégage quelque chose, un chef-d’œuvre inestimable. Je pense aussi que Mbappé est meilleur que Neymar, il est plus consistant. L’avenir lui appartient. »

