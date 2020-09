Mercato / PSG : Mbappé hésite entre deux options alléchantes

L’attaquant Kylian Mbappé (PSG) pourrait bien disputer sa toute dernière saison au Parc des Princes…

D’après le quotidien anglais The Times, Mbappé a « informé le Paris Saint-Germain de son intention de partir à la fin de cette saison ». Histoire de « poursuivre sa carrière ailleurs ». Pour ce média, les deux plus grands clubs espagnols, le Real Madrid et le FC Barcelone, rêvent d’obtenir la signature du Français. Mais on apprend aussi que Liverpool a peut-être un très joli à coup à jouer en ce qui concerne Mbappé.

Pourquoi ? Eh bien tout simplement car le natif de Bondy est un « fervent admirateur du jeu de Liverpool sous la direction de Jürgen Klopp ». Si un élément comme Mohamed Salah, Sadio Mané ou encore Roberto Firmino quittait Anfield dans un an, les Reds pourraient lâcher les chevaux à propos du champion du monde tricolore. Au final, Kylian Mbappé miserait donc déjà sur « un passage soit en Liga, soit en Premier League » en vue du mercato estival 2021.

Leonardo dans l’embarras pour Mbappé…

Sur le plan contractuel, le footballeur âgé de 21 ans a compris qu’il ne pouvait pas miser sur un départ cet été. En effet, son engagement expirera seulement le 30 juin 2022. Par contre, le son de cloche sera différent à l’issue de la saison prochaine… A ce moment-là, Mbappé n’aura plus qu’une seule année de contrat à honorer. Du coup, les dirigeants du PSG seront contraints de le vendre. Histoire de ne pas prendre le risque qu’il quitte le club librement en 2021 alors que sa valeur marchande est phénoménale (200-250 millions d’euros)…

Images de IconSport